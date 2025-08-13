miércoles, 13 de agosto de 2025

Tiene al hijo internado en Chacabuco y pide ayuda

 

Solidaridad.

Se comunicó con Chacabuquero el padre de un joven que está internado en el Hospital de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

Juan, viajes particulares

Se llama Leonardo Climesi y su hijo, es Kevin.

"Él está muy delicado de salud por las enfermedades que ha sufrido -comentó el vecino sobre su hijo-. No puedo dejarlo solo ni trabajar".

Para quien quiera colaborar:

Leonardo Javier Climesi

Alias: el.humilde.mp

Contacto: 2352440691

Karina Geloso, Fuerza Patria

Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- Vino a Chacabuco y alguien se llevó sus platos

- "Da vergüenza lo que nos pasó"

- Una persona fue demorada esta mañana en Chacabuco

- Estado de salud de un accidentado en Chacabuco

- Hallazgo a la vista de mucha gente frente a una plaza de Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- Todo tiene un final en la zona de Chacabuco

- Violento accidente a las puertas del Hospital de Chacabuco

- Mix de Chacabuco:

- Invitan al simulacro de incendio

- Proyectos de Somos

- Capacitaciones docentes

- Les robaron en medio de la noche de Chacabuco

- Un escritor de Chacabuco ganó un premio de 3 millones de pesos

- Entregaron bicicletas al Área de Adultos Mayores

- Festival por el Día de las Infancias en Chacabuco

- Se esperan novedades sobre una dependencia judicial para Chacabuco

- Necrológicas I

- Ingresaron a varias propiedades durante la noche de Chacabuco

- Mix de Chacabuco: 

- Cuidado con el pitbull 

- Recorren la comisaría

- Entregan bicicletas







on
Labels: , ,

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)