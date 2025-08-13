Policiales de Chacabuco: Moto retenida - Violencia en una vivienda - Un detenido

Breves.
Retenida. Personal de tránsito retuvo una moto estacionada en Brandsen y Rivadavia.
Según la municipalidad se había determinado que era el mismo rodado que había estado realizando disturbios en la vía pública el día martes, circulando en Frondizi a alta velocidad y cruzando el semáforo en rojo.
Violencia. La policía de Chacabuco debió intervenir en un caso de violencia que se registró en una vivienda.
Al menos una mujer fue trasladada al Hospital en patrullero para la realización de un precario médico como paso previo al inicio de un sumario penal
Sucedió en Coronel Suárez entre Laprida y Liniers.
Detenido. Personal de la Delegación de investigaciones de la policía de la provincia de Buenos Aires detuvo en Chacabuco a una persona de sexo masculino acusado de robar una moto en Salto.
