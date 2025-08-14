Niña accidentada en una avenida de Chacabuco

Esta tarde.
Una niña fue trasladada al hospital luego de protagonizar un accidente en una avenida de la ciudad de Chacabuco.
Circulaba en bicicleta y fue embestida por un auto.
Ocurrió en Garay y Coronel Suárez.
Según una vecina que vive en las inmediaciones la menor circulaba en una bicicleta detrás de su padre que iba en un rodado semejante por la ciclovía de la avenida.
La pequeña fue trasladada en ambulancia dado que presentaba dolor en una pierna.
