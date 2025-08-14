Accidente en la autopista entre Chacabuco y Junín

Esta noche.
Esta noche se registró un accidente de tránsito en la autopista entre Chacabuco y OHiggins.
Volver a Chacabuquero.
Ocurrió en inmediaciones del kilómetro 225.
Un rodado despistó y volcó. Se pidió asistencia médica para dos personas que serían de la Ciudad de Buenos Aires.
Fue trasladado al Hospital en ambulancia un joven de 23 años.
El auto es un Toyota Etios.
También hubo un despiste en la ruta 30 a Chivilcoy, cerca de la intersección con la ruta 42 a Bragado.
