Otro violento choque en esta avenida de Chacabuco

Anochecer.
En el anochecer del jueves se registró otro violento choque en la avenida Garay.
Volver a Chacabuquero.
Participaron un auto Renault 18 y una moto Zanella 110.
Según los vecinos una ambulancia atendió en el lugar al conductor de la moto.
Ocurrió a la intersección con la calle Sarmiento.
Cabe recordar que anoche chocaron dos motos a 100 metros de este lugar.
La moto sufrió graves daños.
