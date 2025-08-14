jueves, 14 de agosto de 2025

Otro violento choque en esta avenida de Chacabuco

 


Anochecer.

En el anochecer del jueves se registró otro violento choque en la avenida Garay. 



Volver a Chacabuquero.

Participaron un auto Renault 18 y una moto Zanella 110. 

Según los vecinos una ambulancia atendió en el lugar al conductor de la moto. 

Ocurrió a la intersección con la calle Sarmiento. 

Cabe recordar que anoche chocaron dos motos a 100 metros de este lugar.

La moto sufrió graves daños. 


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

