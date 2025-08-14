Juan Castillo, de Chacabuco a los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento

Ciclismo.
El ciclista chacabuquense Juan Andrés Castillo participará este año en la primera edición de los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (JADAR), un evento histórico que se realizará cada cuatro años y reunirá a los mejores atletas del país.
Este evento deportivo se llevará a cabo en Rosario provincia de Santa Fe del 9 al 14 de septiembre.
Castillo, especialista en ciclismo de pista, fue convocado por la Selección de San Luis para representar a dicha provincia en esta edición de los JADAR. Sin embargo, más allá del uniforme que utilice en competencia, Juan Andrés reafirma con orgullo que también estará representando a su ciudad natal, Chacabuco.
Su trayectoria incluye destacados logros:
2021: Tres medallas de oro en el Campeonato Argentino de Junior y Menores; medalla de plata y bronce en el Campeonato Argentino Élite y Sub 23.
2022: Dos medallas de oro y dos de plata en el Campeonato Argentino Élite y Sub 23.
2023: Medalla de oro y plata en el Campeonato Argentino Élite y Sub 23; participación en el Campeonato Panamericano en San Juan, en la inauguración del primer velódromo techado y de madera del país.
“Es un orgullo poder representar a San Luis y, al mismo tiempo, llevar conmigo el nombre de Chacabuco a un evento de esta magnitud. Estoy entrenando al máximo para dejar a ambas representaciones en lo más alto”, expresó Castillo.
El ciclista se prepara intensamente para afrontar este nuevo desafío, que marca un paso más en su proyección dentro del alto rendimiento nacional.
