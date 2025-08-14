Comenzó a dictarse una nueva licenciatura en Chacabuco

Esta tarde.
Esta tarde en el Centro de altos estudios de Chacabuco se realizó el acto de inicio de clases de la licenciatura en enfermería de la Universidad de Buenos Aires.
Volver a Chacabuquero.
Estuvo presente el intendente Rubén Dario Golía, acompañado por funcionarios de Salud y los responsables de dictar la carrera.
Hay más de 70 alumnos y otros 200 en lista de espera.
Deberán cursar 4 cuatrimestres para obtener la licenciatura.
Se aclaró que la carrera no es a ciclo cerrado por lo cual el próximo año se iniciará un nuevo curso.
