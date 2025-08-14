Actividades en Chacabuco por el Día de Nuestra Señora de la Asunción

Fiesta patronal.
Este viernes 15 de agosto es el Día de Nuestra Señora de la Asunción y la parroquia que lleva su nombre en la ciudad de Chacabuco estará celebrándolo.
Desde hace varios días esta casa católica está desarrollando una serie de actividades vinculadas con la fiesta patronal. No obstante el viernes se llevarán a cabo los actos centrales.
A las 15.00 habrá una caravana por las calles de la ciudad de Chacabuco.
A las 16.00 se rezará el Santo Rosario, de el templo de Deán Funes entre Elguea - Román y Córdoba.
A las 17.00, en la parroquia se llevará a cabo una radio abierta para hablar de la Virgen María.
A las 19.00 en la Parroquia se realizará la Santa Misa.
El sábado por la noche habrá una cena en salón del Sindicato de Choferes de Camiones.
El Día de Nuestra Señora de la Asunción, celebrado el 15 de agosto, es una de las festividades más importantes del calendario católico. Conmemora la creencia de que la Virgen María, al final de su vida terrenal, fue elevada en cuerpo y alma al cielo. Esta doctrina, conocida como la Asunción de la Virgen, fue proclamada como dogma de fe por el Papa Pío XII en 1950 a través de la constitución apostólica Munificentissimus Deus.
La festividad tiene profundas raíces históricas, con celebraciones que se remontan al siglo IV. La tradición se basa en textos apócrifos y en la devoción popular. En muchos países, la fecha es un día festivo nacional. Se realizan procesiones, misas solemnes y otras ceremonias religiosas en honor a la Virgen María.
Es una fecha de gran alegría para los fieles, quienes ven en la Asunción la promesa de la vida eterna y la exaltación de la humanidad en la persona de María.
La devoción a la Asunción se extiende por todo el mundo, desde España e Italia hasta América Latina y Filipinas, con cada cultura aportando sus propias tradiciones y expresiones de fe. En España, por ejemplo, es patrona de numerosas ciudades, como Elche, donde se celebra el famoso Misteri d'Elx.
La festividad subraya el papel central de María en la historia de la salvación y su glorificación como Madre de Dios. Es un recordatorio de su intercesión por la humanidad y su ejemplo de fe y obediencia.
