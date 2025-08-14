Convenio entre la Municipalidad de Chacabuco y la Fundación Arcor

Tema: Niñez
El Intendente Municipal, Darío Golía, encabezó este jueves la firma de un convenio junto a la Fundación Arcor para llevar adelante capacitaciones para docentes y referentes de la Niñez de instituciones pertenecientes al Municipio. El convenio se renueva por tres años, tras una primera formación exitosa desarrollada durante el 2024.
“Estamos muy contentos y agradecidos de poder recibirlos y firmar un nuevo convenio para la capacitación en una temática tan importante y que desde la gestión tomamos como primordial, como son las primeras infancias. A través de estos programas se permite articular lo público y lo privado, donde los trabajadores de los CAI, de Rayuela y aquellos espacios en donde se trabaja con Niñez en Chacabuco podrán aprovechar esta formación”, destacó Golía.
Serán 70 las personas que se capaciten en esta edición de la capacitación. “Hacemos un esfuerzo desde el Municipio, en las diferentes áreas, de acompañar a las familias, de promover, de desarrollar todo lo que tiene que ver con el desarrollo humano”, continuó el Intendente.
Por su parte, el Jefe de Planta de Ardion, perteneciente al Grupo Arcor, Leonardo Maiale, destacó el trabajo en conjunto con el Municipio, resaltando el éxito que tuvo la formación en su primer año de dictado, con personal municipal participando activamente en temas como los derechos y construcción de la infancia, el desarrollo motor y el juego activo.
Milagros Millet, Analista de Relaciones con la Comunidad del Grupo Arcor, expresó: “de mi parte, también quiero agradecer esta oportunidad de que Chacabuco se sume a esta formación y capacitación. La articulación de lo público y lo privado es importante porque una cosa no podría ser sin la otra. Esta buena relación se da por el trabajo de la gente que lo desarrolla día a día”.
Durante la firma del convenio, estuvieron presentes, además de los ya mencionados, el Secretario de Gobierno, Javier Estévez; la Jefa de Recursos Humanos de la Planta Ardion, Josefina Consoli; el Asesor Letrado de la Municipalidad, Matías Sassoni; el Director del Área de Discapacidad, Bernardo “Nano” Unsain; el referente de la Juventud, Nicolás Golía; y Ana Núñez, del área de Recursos Humanos de Ardion.
