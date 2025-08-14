Mix de Chacabuco: - Debate por un lugar alquilado sin terminar - Reunión de Somos - Arranca la Expo Rural de Junín

Breves.
Debate. El Concejo Deliberante se debatió sobre la falta finalización de las obras del salón de fiestas de la calle San Juan donde actualmente se realizan las sesiones.
Hace un año que se aprobó el contrato de alquiler y el lugar todavía no está en condiciones para albergar a los bloques.
Tampoco se ha finalizado con el espacio reservado para la Defensoría del Pueblo.
Somos. Este jueves 14 de agosto, desde las 19:30 horas, el espacio político Somos Buenos Aires – Chacabuco llevará adelante una reunión general abierta en el Comité Alem (Moreno 82).
Rural. Este viernes abre sus puertas la Expo Rural de Junín.
Habrá muestras de animales y maquinaria en el predio de la ruta 7.
Todos los días desde las 18.00 habrá recitales en el patio gastronómico: viernes, ‘Los Bagualeros’ y ‘Ay Amor’; sábado, ‘Los Gringos’ y ‘Sin Etiquetas’; domingo, ‘Melina Salvay’ y ‘Divina Decadencia’.
