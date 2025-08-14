jueves, 14 de agosto de 2025

Mix de Chacabuco: - Debate por un lugar alquilado sin terminar - Reunión de Somos - Arranca la Expo Rural de Junín

Breves.

Debate. El Concejo Deliberante se debatió sobre la falta finalización de las obras del salón de fiestas de la calle San Juan donde actualmente se realizan las sesiones.



Volver a Chacabuquero.

Hace un año que se aprobó el contrato de alquiler y el lugar todavía no está en condiciones para albergar a los bloques. 

Tampoco se ha finalizado con el espacio reservado para la Defensoría del Pueblo.


Somos. Este jueves 14 de agosto, desde las 19:30 horas, el espacio político Somos Buenos Aires – Chacabuco llevará adelante una reunión general abierta en el Comité Alem (Moreno 82).


Rural. Este viernes abre sus puertas la Expo Rural de Junín.

Habrá muestras de animales y maquinaria en el predio de la ruta 7.

Todos los días desde las 18.00 habrá recitales en el patio gastronómico: viernes, ‘Los Bagualeros’ y ‘Ay Amor’; sábado, ‘Los Gringos’ y ‘Sin Etiquetas’; domingo, ‘Melina Salvay’ y ‘Divina Decadencia’.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- Otro violento choque en esta avenida de Chacabuco

- Comenzó a dictarse una nueva licenciatura en Chacabuco

- Niña accidentada en una avenida de Chacabuco

- Convenio entre la Municipalidad de Chacabuco y la Fundación Arcor

- Actividades en Chacabuco por el Día de Nuestra Señora de la Asunción

- Detenido en Chacabuco por secuestrar a una niña

- Policiales de Chacabuco:

- Daño en una vivienda

- Periodista agredido

- Necrológicas I

- Policiales de Chacabuco:

Moto retenida

- Violencia de género

- Un detenido 

Todavía se habla de esto:

- Violento choque de motos en Chacabuco

- Video: Un extenso simulacro de emergencia en Chacabuco

- Antes del simulacro hubo un principio de incendio en Chacabuco

- Accidente de tránsito: murió una mascota en Chacabuco

- Además de cumbia, en Junín correrá el TC2000

- "Rosita" es candidata a senadora en la Sección de Chacabuco 

- Primera encuesta sobre intención de voto y problemáticas en la Sección de Chacabuco

- Accidente en un barrio de Chacabuco

- Vino a Chacabuco y alguien se llevó sus platos

- "Da vergüenza lo que nos pasó"

- Tiene al hijo internado en Chacabuco y pide ayuda

- Una persona fue demorada esta mañana en Chacabuco

- Estado de salud de un accidentado en Chacabuco

- Hallazgo a la vista de mucha gente frente a una plaza de Chacabuco





on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)