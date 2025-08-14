Incidentes en distintos puntos de Chacabuco

A lo largo del día.
A lo largo del día se registraron incidentes en distintos puntos de la ciudad de Chacabuco.
Por ejemplo, en inmediaciones de Viamonte y Conesa hubo un conflicto entre vecinos. Al parecer, el detonante fue el robo de una bicicleta.
También hubo un altercado entre dos hermanos en una vivienda. Uno de los participantes necesitó atención médica porque se habría autolesionado.
Por último, hubo problemas familiares en viviendas y debió intervenir la Policía.
