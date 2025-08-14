Encendieron nuevas luces en 4 cuadras de Chacabuco

Esta noche.
El Intendente Municipal, Darío Golía, junto a la Concejal, Karina Geloso, encabezó este jueves el acto de inauguración de nuevas luminarias LED en cuatro cuadras de calle Vélez Sarsfield, entre Av. Miguel Gil y Almirante Brown.
Volver a Chacabuquero.
“Es un gusto poder venir con este objetivo cumplido de contar con nuevas luminarias, una inversión de más de 20 millones de pesos para cerrar este anillo con la iluminación. Llevamos ya más de 300 cuadras iluminadas”, destacó Golía rodeado de vecinos y vecinas.
El Intendente continuó: “Vemos como cambia la fisonomía del barrio, cómo cambia la calle, como mejora la seguridad vial, seguridad urbana. Cuando nos reunimos en las asambleas de Presupuesto Participativo, los vecinos pedían por estas calles, y hoy estamos cumpliendo, como hemos cumplido con distintos barrios de Chacabuco. Las tasas vuelven en obras y servicios para todos los vecinos y vecinas”.
Por su parte, una de las vecinas presentes afirmó: “La cuadra estaba muy oscura, estamos muy contentos. Nos sentimos más seguros, todos los vecinos estamos de acuerdo con eso”.
