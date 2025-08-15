Finde en Chacabuco: Teatro, cine, muestra y un festival en el centro

Agenda.
La Subsecretaría de Cultura de la municipalidad de chacabuco di a conocer la agenda de actividades para este fin de semana largo.
Hay obras de teatro, películas en el cine, una muestra de arte y un festival en la zona céntrica.
🔹 Hoy, viernes 15/8:
19:00: Café Cultura PBA: "Baladas de un escritor nómade - Los caminos de Haroldo Conti"
Escuela de Actividades Culturales (Avellaneda 127) | 🎫 Entrada gratuita
21:00: "Huellas de Haroldo", de Alfredo Martín sobre cuentos de Haroldo Conti
Teatro italiano (Av. Alsina 29) | 🎫 Entrada anticipada: $6000 - En puerta: $8000
🔹 Sábado 16/8:
21:00: "Huellas de Haroldo", de Alfredo Martín sobre cuentos de Haroldo Conti
Teatro Italiano (Av. Alsina 29) | 🎫 Entrada anticipada: $6000 - En puerta: $8000
🔹 Domingo 17/8:
14:00: Día de las Infancias | Shows: Sandra Alegre, Danilo, Pochi, Estatua Viviente, Juegos de Deportes y Juventud, Talleres de la EAC, Chocolatada solidaria.
Frente al Palacio Municipal | 🎫 Entrada libre y gratuita
16:00: "Vuelvo con un cuento" | Lectura colectiva sobre Haroldo Conti | Coordinación general: Alfredo Martín
📍 Teatro italiano (Av. Alsina 29) | 🎫 Entrada a la gorra
19:00: Obra teatral "Los opas", de Daniel Dalmaroni | Dirección: Lautaro Albornóz
Escuela de Actividades Culturales (Avellaneda 127) | 🎫 Entrada general: $6000 - Jubilados: $4500
20:00: Película “El escuerzo” (2023) | género: terror/fantasía | + 13
CINE INCAA - Teatro Italiano (Av. Alsina 29) | 🎫 Entrada general: $2400
Hasta el 31/8 se puede visitar la exposición colectiva de artistas chacabuquenses "Aniversario 20 años de la Galería de Arte" para visitarse en la Galería de Arte del Teatro Italiano (Av. Alsina 29 - planta alta).
