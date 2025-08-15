Golía participó en las fiestas patronales de la Parroquia Nuestra Señora de la Asunción

Chacabuco.
El Intendente Municipal, Darío Golía, acompañado por la Concejal y Vocera Municipal, Karina Geloso, se hizo presente en la celebración de la Santa Misa en el día de Solemnidad de la Asunción de la Virgen María.
La misa, celebrada en la Parroquia Nuestra Señora de la Asunción, fue encabezada por el Monseñor Mauricio Landra y contó con la participación de todos los curas párrocos que ejercen su labor en Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Choque en una Avenida de Chacabuco
- Corredor de Chacabuco fue noticia por el curioso resultado de su última carrera
- Finde en Chacabuco: Teatro, cine, muestra y un festival en el centro
- Corte programado de energía para el partido de Chacabuco
- Pronostican lluvias para Chacabuco y la zona
- Incidentes en distintos puntos de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Accidente en la autopista entre Chacabuco y Junín
- Encendieron nuevas luces en 4 cuadras de Chacabuco
- Juan Castillo, de Chacabuco a los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento
- "No soy yo el que envía los mensajes", contó un vecino de Chacabuco
- Otro violento choque en esta avenida de Chacabuco
- Debate por un lugar alquilado sin terminar
- Arranca la Expo Rural de Junín
- Comenzó a dictarse una nueva licenciatura en Chacabuco
- Niña accidentada en una avenida de Chacabuco
- Convenio entre la Municipalidad de Chacabuco y la Fundación Arcor
- Actividades en Chacabuco por el Día de Nuestra Señora de la Asunción
- Detenido en Chacabuco por secuestrar a una niña
No hay comentarios:
Publicar un comentario