viernes, 15 de agosto de 2025

Corredor de Chacabuco fue noticia por el curioso resultado de su última carrera

 

Nota.

Un joven piloto de chacabuco se volvió noticia para los medios especializados en automovilismo por el curioso resultado que obtuvo en la última carrera que corrió. 



Volver a Chacabuquero.

Es que empató en la primera posición con otro corredor en la categoría escuela del Campeonato de karting del Oeste.

En la carrera que se disputó en Chivilcoy, el chacabuquense Alex Giansiracusa se ubicó primero junto a Bautista Videla porque ambos cruzaron la meta a los 9:09.091 minutos.

Ambos corredores fueron entrevistado en Carburando Radio que se emite por streaming.


