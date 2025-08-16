Choque a metros del Hospital de Chacabuco

Esta tarde.
Esta tarde se registró un accidente de tránsito a media cuadra del hospital municipal de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Participaron un auto y una moto.
El conductor del rodado de menor porte fue trasladado en la ambulancia al nosocomio local.
Según los vecinos de la zona la moto circulaba por la avenida Garay en sentido descendente y el auto por la calle San Luis.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Alerta Meteorológica para los próximos días para Chacabuco y la zona
- Más datos del caso de la niña de Junín rescatada en Chacabuco
- Inauguraron el pavimento de un pasaje vehicular de Chacabuco
- Periodistas de San Pedro repudian situación vivida por un colega en Chacabuco
- Intrusos en la noche de Chacabuco
- Golía participó en las fiestas patronales de la Parroquia Nuestra Señora de la Asunción
Todavía se habla de esto:
- Choque en una Avenida de Chacabuco
- Corredor de Chacabuco fue noticia por el curioso resultado de su última carrera
- Finde en Chacabuco: Teatro, cine, muestra y un festival en el centro
- Corte programado de energía para el partido de Chacabuco
- Pronostican lluvias para Chacabuco y la zona
- Incidentes en distintos puntos de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario