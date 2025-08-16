sábado, 16 de agosto de 2025

Choque a metros del Hospital de Chacabuco

 


Esta tarde.

Esta tarde se registró un accidente de tránsito a media cuadra del hospital municipal de Chacabuco.



Participaron un auto y una moto. 

El conductor del rodado de menor porte fue trasladado en la ambulancia al nosocomio local. 

Según los vecinos de la zona la moto circulaba por la avenida Garay en sentido descendente y el auto por la calle San Luis. 


