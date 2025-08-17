Incidentes al final de la noche de Chacabuco

Madrugada.
Luego de una noche sin mayores novedades, se registraron incidentes en la Ciudad de Chacabuco luego del cierre de los locales bailables.
Hubo al menos una pelea en inmediaciones de Yrigoyen y Espora.
Una persona de sexo femenino fue trasladada en ambulancia al Hospital aparentemente alcoholizada, desde frente de la estación de colectivos. Posteriormente desde el centro de salud se convocó a la Policía porque había protagonizada un incidente en la zona de la guardia.
Al mismo tiempo hubo una pelea en Olavarría y Falucho.
