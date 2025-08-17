domingo, 17 de agosto de 2025

Necrológicas de Chacabuco II

 Que en paz descanse: María.

 

(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).

  - María Josefa Di Tomaso.. Falleció a los 88 años. Casa de duelo Junín 60. Sepelio, mañana a las 11.00

 



