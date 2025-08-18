lunes, 18 de agosto de 2025

Hallazgo en una zanja de Chacabuco

 

De noche.

Un vecino fue hallado por otro dentro de una zanja. Sucedió anoche en sector alejado del centro de la ciudad de Chacabuco. 



Volver a Chacabuquero.

El vecino puso en conocimiento de la policía la situación y un patrullero de la comisaría debió concurrir al lugar para determinar lo ocurrido.

Finalmente el vecino del 32 años, de nacionalidad argentina, habría alegado que estuvo jugando el fútbol en un torneo organizado por un sector de la colectividad boliviana y cuando estaba regresando a la ciudad se sintió cansado y decidió dormir un rato a la vera del camino. 

Se recuperó sin necesidad de asistencia médica. 

Ocurrió en la calle Castelli continuación. 

Karina Geloso, Fuerza Patria


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- Ya se dan turnos en los policonsultorios de IOMA en Chacabuco

- Mix de Chacabuco:

- Jinete campeón juvenil

- La ganadora de una rifa

- Festival

- Vuelve el camión de lácteos 

- Necrológicas II del domingo

Todavía se habla de esto:

- Queja de una vecina desde un barrio de Chacabuco

- Se amplió la Alerta Meteorológica en tiempo y más allá de Chacabuco

- Mix de Chacabuco:

- Festejo de las infancias

-  Voto boliviano 

- LLA repartió globos y pochoclo

- Golía: “San Martín quería una libertad colectiva, sin ataduras para nuestro pueblo”

- Necrológicas I

- Daños en un kiosco de Chacabuco

- Incidentes al final de la noche de Chacabuco

- Alerta Meteorológica para los próximos días para Chacabuco y la zona



on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)