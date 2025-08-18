Hallazgo en una zanja de Chacabuco

De noche.
Un vecino fue hallado por otro dentro de una zanja. Sucedió anoche en sector alejado del centro de la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
El vecino puso en conocimiento de la policía la situación y un patrullero de la comisaría debió concurrir al lugar para determinar lo ocurrido.
Finalmente el vecino del 32 años, de nacionalidad argentina, habría alegado que estuvo jugando el fútbol en un torneo organizado por un sector de la colectividad boliviana y cuando estaba regresando a la ciudad se sintió cansado y decidió dormir un rato a la vera del camino.
Se recuperó sin necesidad de asistencia médica.
Ocurrió en la calle Castelli continuación.
