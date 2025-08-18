Piden estar precavidos ante la posibilidad de una tormenta en Chacabuco

Oficial.
El Director de Defensa Civil de la Municipalidad de Chacabuco, Mario Bergaglio, advierte a la población que, para esta zona, está previsto lluvias.
Las mismas comenzarán a primera hora de la madrugada del martes, entre las 03:00 y las 07:00 de la mañana.
En esa franja horaria, sería lo más fuerte con pronóstico de vientos hasta 50 kilómetros por hora con lluvia persistente y sostenida durante todo el día martes y podría continuar hasta las primeras horas del miércoles, se esperan acumulados entre 50 y 80 mm en total.
