lunes, 18 de agosto de 2025

Piden estar precavidos ante la posibilidad de una tormenta en Chacabuco

 


Oficial.

El Director de Defensa Civil de la Municipalidad de Chacabuco, Mario Bergaglio, advierte a la población que, para esta zona, está previsto lluvias.



Volver a Chacabuquero.

Las mismas comenzarán a primera hora de la madrugada del martes, entre las 03:00 y las 07:00 de la mañana.

En esa franja horaria, sería lo más fuerte con pronóstico de vientos hasta 50 kilómetros por hora con lluvia persistente y sostenida durante todo el día martes y podría continuar hasta las primeras horas del miércoles, se esperan acumulados entre 50 y 80 mm en total.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- Ya se dan turnos en los policonsultorios de IOMA en Chacabuco

- Mix de Chacabuco:

- Jinete campeón juvenil

- La ganadora de una rifa

- Festival

- Vuelve el camión de lácteos

- Hallazgo en una zanja de Chacabuco

- Necrológicas II del domingo

Todavía se habla de esto:

- Queja de una vecina desde un barrio de Chacabuco

- Se amplió la Alerta Meteorológica en tiempo y más allá de Chacabuco

- Mix de Chacabuco:

- Festejo de las infancias

-  Voto boliviano 

- LLA repartió globos y pochoclo

- Golía: “San Martín quería una libertad colectiva, sin ataduras para nuestro pueblo”

- Necrológicas I

- Daños en un kiosco de Chacabuco

- Incidentes al final de la noche de Chacabuco

- Alerta Meteorológica para los próximos días para Chacabuco y la zona



on
Labels: , ,

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)