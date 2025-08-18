lunes, 18 de agosto de 2025

"Agradecimiento a un comerciante honesto de Chacabuco"

 


Nota pedida 

Quiero agradecer publicamente a Miguel propietario de un local de venta de teléfonos celulares ubicado en la zona céntrica de Chacabuco



El sábado fui con mi hija a comprar un celular iPhone a dicho local , y fui atendida  muy amablemente, aboné mi compra en billetes estadounidense de alta denominación.

Terminada la transacción comercial nos retiramos.

A la noche recibo un mensaje vía messenger de éste señor, manifestándome que, yo le había pagado de más y que fuera al local así me devolvían el dinero. Agradecí su honestidad y como si fuera poco me pedía disculpas por no haberse dado cuenta de mi error antes.

Hasta esa humildad tuvo.

Es por eso que quiero hacer público mi agradecimiento y remarcar que aún existe en Chacabuco gente honesta como todo el personal de este comercio.

Muchas gracias 

Firma:

Laura 


