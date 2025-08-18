"Agradecimiento a un comerciante honesto de Chacabuco"

Nota pedida
Quiero agradecer publicamente a Miguel propietario de un local de venta de teléfonos celulares ubicado en la zona céntrica de Chacabuco
Volver a Chacabuquero.
El sábado fui con mi hija a comprar un celular iPhone a dicho local , y fui atendida muy amablemente, aboné mi compra en billetes estadounidense de alta denominación.
Terminada la transacción comercial nos retiramos.
A la noche recibo un mensaje vía messenger de éste señor, manifestándome que, yo le había pagado de más y que fuera al local así me devolvían el dinero. Agradecí su honestidad y como si fuera poco me pedía disculpas por no haberse dado cuenta de mi error antes.
Hasta esa humildad tuvo.
Es por eso que quiero hacer público mi agradecimiento y remarcar que aún existe en Chacabuco gente honesta como todo el personal de este comercio.
Muchas gracias
Firma:
Laura
