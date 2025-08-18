Cronograma de la Expo 2025 de la Sociedad Rural de Chacabuco

Agenda.
La Sociedad Rural de Chacabuco dio a conocer el cronograma de lo que será la exposición 2025.
Volver a Chacabuquero.
El evento se desarrollará entre el 28 y el 31 de agosto en el predio ubicado en acceso Hipólito Yrigoyen y ruta 7.
Habrá charlas técnicas, remates, concursos de ganado y de asadores, talleres y recitales.
La Sociedad Rural acaba de inaugurar este pasado fin de semana su cancha de Pato el predio del Centro Tradicionalista El Mojón. La foto que encabeza la nota corresponde al equipo ganador del torneo inaugural.
Cronograma
Miércoles 27
Pre expo
Remate televisado aniversario 30 años y almuerzo, con la Sucursal Chacabuco de Colombo y Magliano
Jueves 28
10.00 Corte de cinta - Apertura
11.00 Remate Especial de Reproductores Bovinos
18.30 a 21.00 Charlas técnicas en el salón vidriado
21.30 Peña Patera
Viernes 29
10.00 a 12.00 Talleres de jardinería
15.00 Jura de admisión y clasificación de ovinos
16.30 a 20.30 Charlas técnicas en el salón vidriado
18.00 a 22.00 Artistas en escenario - After
Sábado 30
9.00 Reunión grupos ovinos
10.30 Acto inaugural, recorrido por el predio
12.30 Almuerzo camaradería
15.00 Aparte campero
15.30 taller de fieltro artesanal en salon vidriado
17.00 a 22.00 Artistas en escenario - After
Domingo 31
10:00 Bicicleteada partiendo de sede hasta predio
11.00 Remate ovino
14.00 Exhibición Pato picadero
15.00 Inicio concurso de asadores
15.00 Payaso chocolate escenario
17.00 Premiación mejores stands
17.30 a 22.00 Artistas en el escenario
19.00 premiación del Concurso de asadores
Cierre
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Piden estar precavidos ante la posibilidad de una tormenta en Chacabuco
- Ya se dan turnos en los policonsultorios de IOMA en Chacabuco
- Hallazgo en una zanja de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Queja de una vecina desde un barrio de Chacabuco
- Se amplió la Alerta Meteorológica en tiempo y más allá de Chacabuco
- LLA repartió globos y pochoclo
- Golía: “San Martín quería una libertad colectiva, sin ataduras para nuestro pueblo”
- Daños en un kiosco de Chacabuco
- Incidentes al final de la noche de Chacabuco
- Alerta Meteorológica para los próximos días para Chacabuco y la zona
No hay comentarios:
Publicar un comentario