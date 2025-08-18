lunes, 18 de agosto de 2025

Cronograma de la Expo 2025 de la Sociedad Rural de Chacabuco

 


Agenda.

La Sociedad Rural de Chacabuco dio a conocer el cronograma de lo que será la exposición 2025. 



El evento se desarrollará entre el 28 y el 31 de agosto en el predio ubicado en acceso Hipólito Yrigoyen y ruta 7.

Habrá charlas técnicas, remates, concursos de ganado y de asadores, talleres y recitales.

La Sociedad Rural acaba de inaugurar este pasado fin de semana su cancha de Pato el predio del Centro Tradicionalista El Mojón. La foto que encabeza la nota corresponde al equipo ganador del torneo inaugural.

Cronograma

Miércoles 27

Pre expo 

Remate televisado aniversario 30 años y almuerzo, con la Sucursal Chacabuco de Colombo y Magliano


Jueves 28

10.00 Corte de cinta - Apertura

11.00  Remate Especial de Reproductores Bovinos

18.30 a 21.00 Charlas técnicas en el salón vidriado

21.30 Peña Patera


Viernes 29

10.00 a 12.00 Talleres de jardinería

15.00 Jura de admisión y clasificación de ovinos

16.30 a 20.30 Charlas técnicas en el salón vidriado

18.00 a 22.00 Artistas en escenario - After


Sábado 30

9.00 Reunión grupos ovinos

10.30 Acto inaugural, recorrido por el predio

12.30 Almuerzo camaradería

15.00 Aparte campero

15.30 taller de fieltro artesanal en salon vidriado

17.00 a 22.00 Artistas en escenario - After


Domingo 31

10:00 Bicicleteada partiendo de sede hasta predio

11.00 Remate ovino

14.00 Exhibición Pato picadero

15.00  Inicio concurso de asadores

15.00 Payaso chocolate escenario

17.00 Premiación mejores stands

17.30 a 22.00 Artistas en el escenario

19.00 premiación del Concurso de asadores

Cierre


