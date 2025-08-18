Municipio de Chacabuco: Inauguración y sorteo de terrenos en Castilla - Medirán la quinta 936

Actividades oficiales.
Castilla. El Intendente Municipal, Darío Golía, se hizo presente este lunes en la localidad de Castilla, donde junto al Delegado, Miguel Terrile, llevaron adelante distintas actividades. En primer lugar, el Jefe Comunal encabezó la inauguración de la Subsede Castilla de la Escuela de Actividades Culturales, en un edificio que fue restaurado para llevar allí los 8 talleres a los que ya concurren más de 70 alumnos y alumnas.
Allí, acompañado del Director de la EAC Chacabuco, “Marci” Arabia; de la Jefa Distrital de Educación, Andrea Castronuevo; la Presidenta del Consejo Escolar de Chacabuco, Liliana Andriola; y del Coordinador de la flamante Subsede, Luis Barrios, entre otras autoridades e integrantes de la comunidad educativa, el Intendente Municipal expresó que “Esto hace a algo de lo más importante que tenemos, que es la cultura, el acervo cultural, nuestra identidad. Un lugar que nos contiene a todos, que nos acerca, que nos hace sentarnos con el otro, un lugar de encuentro de los que hoy tanto hacen falta”.
Golía continuó: “Hoy nos encontramos mucho por las redes sociales, pero el contacto personal, compartir juntos un aprendizaje es irremplazable”. El Intendente resaltó que es fundamental para la salud mental “contar con este tipo de actividades”, tanto para jóvenes como para adultos mayores.
Más tarde, el Intendente y el Delegado se trasladaron hacia la Delegación de Castilla para inaugurar una rampa de accesibilidad al edificio, obra solicitada por los vecinos y vecinas a quienes se les dificultaba el acceso a la hora de realizar trámites o consultas. Allí, Golía destacó la importancia de que el Estado bregue por la equidad y la igualdad de accesibilidad y oportunidad para todos.
Por último, el Intendente Golía encabezó el acto de sorteo de parcelas de 10 terrenos para familias de Castilla, en el marco del programa “Chacabuco para Todos II”. Los mismos están ubicados en la Manzana 43 de la localidad. Allí, Golía se reunió y dialogó con las familias beneficiarias. En el acto de entrega, el Jefe Comunal estuvo acompañado por el mencionado Terrile, además de la Directora de Casa de Tierras, Romina Barbetta; el Secretario de la Cooperativa Eléctrica de Chacabuco, Juan Manuel Golía y el referente de la Juventud, Nicolás Golía.
Quinta. La Dirección de Casa de Tierras, a cargo de la Dra. Romina Barbetta, informa a los Vecinos de la Quinta 936, que el día miércoles 20 del corriente mes, personal del área estarán realizando tareas de medición de planos de mensura y división en los correspondientes terrenos que cuenten con una edificación.
Es necesario que, en caso de no poder acceder al perímetro de su vivienda de manera directa, se encuentre alguna persona mayor de edad que facilite el acceso en el horario de 09:30 a 12:00 horas.
Dicha actividad es imprescindible para avanzar con la escrituración a nombre de cada uno de los adjudicatarios de los terrenos de la quinta 936 perteneciente al Programa Chacabuco para Todos I.
Cabe destacar que esta actividad se suspende por lluvia y se programaría para otra fecha.
