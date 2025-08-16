Más datos del caso de la niña de Junín rescatada en Chacabuco

Cuestiones que no cierran.
A medida que avanza la investigación se conocen más detalles del caso de la menor que fue raptada por un mayor de 32 años en Junín, y fue rescatada cuando el tren en el que se la llevaban paró en Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Por ejemplo, se supo que el acusado se llama Juan Carlos Báez, es oriundo de Misiones pero tiene domicilio en Merlo. Tenía en su poder un certificado de discapacidad.
Otro dato es que el sujeto llegó a Junín en colectivo y permaneció muchas horas deambulando por la nueva estación de la vecina ciudad.
También se supo que el remise pasó a buscar a la niña por su casa a las 22.30.
La parte más inquietante de la situación es todo lo vinculado con la partida de Junín porque parece que el personal del Ferrocarril no respetó la normativa vinculada a los pasajeros menores de edad.
Los menores de 18 años no emancipados en Argentina no pueden viajar sin autorización firmada por un escribano, juez o representante de la Justicia de Paz o el registro civil si no están acompañados por sus padres.
Los menores de 18 años a partir de los 6 años pueden viajar sin sus padres o tutores bajo la guarda de la empresa de transporte pero también se requiere una autorización especial y el pago de un monto adicional por parte de los progenitores. Además, la empresa de transporte debe entregar al menor a un adulto responsables previamente designado y en caso que este no se haga presente, la empresa debe llamar a la policía
En el caso de Junín parece que la niña pagó el pasaje con dinero que había en una cartera que tomó y donde también estaba el documento de la progenitora el cual habría mostrado para poder completar la operación.
En cuanto a la campera de policía, el sujeto se la colocó cuando ya estaba en el tren.
Chacabuquero pudo averiguar que sobre las formaciones de pasajeros hay un agente de la policía federal vestido de civil. De hecho, las estaciones de tren están custodiadas por policías federales. Eso es lo que pasa en Chacabuco.
