"Miles de promesas de campaña, cero soluciones en mí barrio"

 


Nota pedida.

Barrio Procrear, El barrio olvidado. En campaña miles de promesas en 18 meses de gestión 0 soluciones a muchos reclamos. Sin siquiera tener ganas de solucionar el problema de la calle principal del barrio, calle Santiago del Estero. Acceso fundamental para llegar.



Los vecinos pagando piedras para tratar de mejorar los accesos porque el estado municipal brilla por su ausencia.

Hoy estamos con todas la calles destrozadas. 

Ojalá de esta forma vean el problema y alguien se acerque a tratar de hacer algo. 

Necesitamos más obras y menos mentiras!!!


Firma:

Mauro


