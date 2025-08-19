Registro de lluvia de la madrugada en Chacabuco

Tiempo.
El registro de lluvia de los bomberos indicó que durante la madrugada cayeron 45 milímetros de lluvia.
Se mantiene el pronóstico de precipitaciones para todo el día y las alertas emitidas.
Tiempo.
La Cooperativa Eléctrica de Chacabuco informó que hubo un corte imprevisto por una falla en la zona del alimentador 7.
