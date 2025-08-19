martes, 19 de agosto de 2025

Registro de lluvia de la madrugada en Chacabuco

 


Tiempo.

El registro de lluvia de los bomberos indicó que durante la madrugada cayeron 45 milímetros de lluvia. 

Se mantiene el pronóstico de precipitaciones para todo el día y las alertas emitidas.



Volver a Chacabuquero.


La Cooperativa Eléctrica de Chacabuco informó que hubo un corte imprevisto por una falla en la zona del alimentador 7.

Karina Geloso, Fuerza Patria

Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- "Cada vez que llueve nos inundamos en esta cuadra de Chacabuco"

- Robo bajo la lluvia en Chacabuco

- Principio de incendio en el acceso a Chacabuco

- Reabren una escuela rural de Chacabuco que estuvo a punto de ser demolida

Todavía se habla de esto:

- Municipio de Chacabuco: 

- Inauguración y sorteo de terrenos en Castilla

- Medirán la quinta 936

- La Alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona ya es color naranja

- Incendio en una vivienda de Chacabuco

- Finde: Duatlón en Chacabuco, jineteada en Junín y expo en Chivilcoy

- "Agradecimiento a un comerciante honesto de Chacabuco"

- Cronograma de la Expo 2025 de la Sociedad Rural de Chacabuco

- Policiales de Chacabuco:

- Citado por exhibicionismo 

- Faltantes en una vivienda 

- Custodia en la ruta 

- Piden estar precavidos ante la posibilidad de una tormenta en Chacabuco

- Ya se dan turnos en los policonsultorios de IOMA en Chacabuco

- Mix de Chacabuco:

- Jinete campeón juvenil

- La ganadora de una rifa

- Festival

- Vuelve el camión de lácteos

- Hallazgo en una zanja de Chacabuco

- Necrológicas II del domingo






on
Labels: ,

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)