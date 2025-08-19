Necrológicas de Chacabuco III

Que en paz descanse: Jesús.
(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).
- Jesús Iriarte. Falleció 19/8/25 a los 95 años. Funeral de 13.00 a 18.00.
Necrológicas recientes: QEPD
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- "La Cooperativa Eléctrica de Chacabuco recibió el tomógrafo de última generación"
- "Miles de promesas de campaña, cero soluciones en mí barrio"
- "Cada vez que llueve nos inundamos en esta cuadra de Chacabuco"
- Registro de lluvia de la madrugada en Chacabuco
- Robo bajo la lluvia en Chacabuco
- Principio de incendio en el acceso a Chacabuco
- Reabren una escuela rural de Chacabuco que estuvo a punto de ser demolida
Todavía se habla de esto:
- Inauguración y sorteo de terrenos en Castilla
- La Alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona ya es color naranja
- Incendio en una vivienda de Chacabuco
- Finde: Duatlón en Chacabuco, jineteada en Junín y expo en Chivilcoy
- "Agradecimiento a un comerciante honesto de Chacabuco"
- Cronograma de la Expo 2025 de la Sociedad Rural de Chacabuco
- Piden estar precavidos ante la posibilidad de una tormenta en Chacabuco
- Ya se dan turnos en los policonsultorios de IOMA en Chacabuco
- Hallazgo en una zanja de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario