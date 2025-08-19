Alerta Meteorológica para Chacabuco: una de cal y una de arena

Para tener en cuenta.
El Servicio Meteorológico Nacional mantiene la alerta amarilla para Chacabuco y la zona aunque con características particulares.
Hasta el momento, a las 24.00 de este martes cesa la alerta amarilla por tormentas.
Desde las 00.00 hasta las 18.00 del miércoles hay una alerta amarilla por vientos para toda la región, aunque sin lluvia.
De hecho, sobre final del miércoles, podría despejarse el cielo.
Este es el pronóstico oficial:
En el resto de este martes 19 se esperan sobre el este de la provincia de Buenos Aires vientos del sector este, con velocidades entre 30 y 40 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h.
A partir del miércoles 20, toda el área de cobertura indicada irá siendo afectada progresivamente por vientos del sudoeste u oeste, con velocidades de 30 a 50 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 65 a 80 km/h.
Por otro lado, en lo que tiene que ver con el pronóstico extendido del SMN, no hay anuncios de lluvia.
