miércoles, 20 de agosto de 2025

Necrológicas de Chacabuco I

  Que en paz descanse: Inés.

 

(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).

 - Marta Inés Moro viuda de Gaggia. Falleció el 19/8/25 a los 80 años. Casa de duelo:  Perón 405. Sepelio a las 12.00.

 



Volver a Chacabuquero.


Necrológicas recientes: QEPD


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- La lluvia inundó la escuela rural recuperada de la demolición en Chacabuco 

- Presentan una lista para conducir al Auto Moto Club Chacabuco 

- Alerta Meteorológica para Chacabuco: una de cal y una de arena

Todavía se habla de esto:

- Volcaron dos ambulancias en Chivilcoy 

- Agradecen ayuda a una familia de Chacabuco

- Necrológicas V

- Necrológicas IV

- Registro de lluvia de Chacabuco actualizado 

- "¿Dónde están los políticos cuando llueve?"

- Nuevos tomógrafo y totem de Telemedicina en Chacabuco

- "Cada vez que llueve la calle se transforma en una laguna" 

- "La Cooperativa Eléctrica de Chacabuco recibió el tomógrafo de última generación"

- "Miles de promesas de campaña, cero soluciones en mí barrio"

- Necrológicas III

- Necrológicas II

- Necrológicas I

- "Cada vez que llueve nos inundamos en esta cuadra de Chacabuco"

- Registro de lluvia de la madrugada en Chacabuco

- Robo bajo la lluvia en Chacabuco

- Principio de incendio en el acceso a Chacabuco

- Reabren una escuela rural de Chacabuco que estuvo a punto de ser demolida




on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)