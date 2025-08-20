Policía motorizada en Chacabuco

Esta noche.
Esta noche la comisaría de Chacabuco recibió motos preparadas para el patrullaje de la ciudad.
Volver a Chacabuquero.
Fueron descargadas cuatro motocicletas en la sede ubicada en San Juan entre San Martín y pueyrredón.
Fueron trasladadas en un camión de la policía.
El tiempo dirá qué destino le da la conducción de la policía comunal a estos vehículos.
