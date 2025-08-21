Accidente: Un auto causó daños en una casa quinta de Chacabuco

Madrugada. Se agregaron fotos del auto.
Un auto causó daños en una casa quinta esta madrugada en la ciudad de Chacabuco.
Chacabuquero.
El coche derribó parte del alambrado con ligustrina que rodea a la vivienda, atravesó todo el parque y terminó contra el límite con otra propiedad.
Al parecer la conductora del vehículo, VW, alegó que se quedó sin frenos.
La policía concurrió lugar ya encontró el coche en el interior de la quinta y a las personas que iban en el mismo sin ningún tipo de lesión.
Sin embargo no había nadie en la vivienda y se tuvo que ubicar al dueño.
Sucedió alrededor de la 1:30 de la madrugada en 9 de julio y Alicia Moreau de Justo.
Chacabuquero fue el único medio presente en el lugar a poco de haber ocurrido el siniestro vial.
Cabe recordar que hace unos meses un auto terminó derribando el cerco perimetral de una vivienda ubicada frente a la casa quinta donde se registró el choque esta madrugada.
