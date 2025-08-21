Este viernes.
Este viernes por la mañana habrá una nueva inauguración en la ciudad de chacabuco que estará encabezada por el intendente Rubén Darío Golía.
Volver a Chacabuquero.
Será una de las últimas actividades que podrá realizar el jefe comunal de cara a las elecciones puesto que finaliza el plazo legal que las permite en este contexto.
En esta oportunidad se trata de la sede del grupo de apoyo departamental una fuerza policial que se mudó de Chacabuco el 8 de mayo de 2023 y se estableció en Salto.
La vuelta se celebrará este viernes a las 11:30.
La sede estará ubicada en la calle Bernardo de Irigoyen entre Perón y Deán Funes, dónde históricamente funcionó el almacén de Fa.
Las mismas instalaciones están preparadas para recibir a la policía científica aunque la puesta en servicio no ha sido confirmada hasta el momento.
