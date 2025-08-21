Fue inaugurado el servicio de Hemodinamia del Hospital de Chacabuco

Este mediodía.
Este mediodía fue inaugurado el Servicio de Hemodinamia del Hospital Municipal de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
El acto se llevó a cabo en San Luis y Pringles con la presencia de autoridades de la Región Sanitaria III y PAMI.
Este servicio permitirá que los pacientes de Chacabuco puedan realizarse estudios de alta complejidad en cardiología sin necesidad de ser trasladados a otras ciudades como ocurría hasta ahora.
También podrán usar el servicio habitantes de otras ciudades.
El intendente Rubén Darío Golía agradeció a la empresa que se hace cargo del servicio por invertir en Chacabuco. Recordó que el bloque de concejales que integró hasta llegar a ser intendente acompañó el proyecto cuando era oposición.
