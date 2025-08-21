jueves, 21 de agosto de 2025

Fue inaugurado el servicio de Hemodinamia del Hospital de Chacabuco

 


Este mediodía.

Este mediodía fue inaugurado el Servicio de Hemodinamia del Hospital Municipal de Chacabuco.



El acto se llevó a cabo en San Luis y Pringles con la presencia de autoridades de la Región Sanitaria III y PAMI.

Este servicio permitirá que los pacientes de Chacabuco puedan realizarse estudios de alta complejidad en cardiología sin necesidad de ser trasladados a otras ciudades como ocurría hasta ahora.

También podrán usar el servicio habitantes de otras ciudades.


El intendente Rubén Darío Golía agradeció a la empresa que se hace cargo del servicio por invertir en Chacabuco. Recordó que el bloque de concejales que integró hasta llegar a ser intendente acompañó el proyecto cuando era oposición.


