Mix de Chacabuco: - Postes caídos - Teatro - Seminario de alfajores

Breves.
Postes. Casa vez son más los postes de teléfono caídos en el acceso Hipólito Yrigoyen.
Nada más entre Tonelli y Bonini hay tres postes apoyados en el tendido eléctrico porque se quebró la base.
Parece que la empresa responsable solamente se da por aludida cuando sale una nota de este tipo en los medios de comunicación de Chacabuco.
Teatro. Este viernes por la noche en el Teatro Italiano de la ciudad de Chacabuco se estrena "Pirulo, Cachirulo y su resistencia actoral". Es la obra con la que el Equipo Teatral Chacabuco celebra sus 200 puestas en escena.
Actúan Rubén Pascuchi, Azul Van Der Wedden, Dante Milán y Rodolfo Bortnik.
Es una obra que rinde homenaje a la historia del Equipo Teatral.
Alfajores. Este sábado de 14.00 a 17.00 se dictará en la Escuela de Actividades Culturales un seminario de producción de alfajores. Tema: relleno de caramelo o limón. La inscripción cuesta 12.000 pesos.
Será dictado por la profesora Selene Érculi en Avellaneda 127.
