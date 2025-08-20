El Hospital de Chacabuco recibió insumos adquiridos por la Fundación

Detalle.
El Intendente Municipal, Darío Golía, visitó este miércoles la sede de la Fundación del Hospital Municipal, la cual adquirió nuevos insumos destinados a la prevención, atención y rehabilitación de pacientes en el Hospital.
De esta manera, llegaron y serán destinados al nosocomio local una balanza electrónica de pie (300 kg) con altímetro; tres tensiómetros de pared adulto (latex) Coronet; un tensiómetro de adulto con manga XL Coronet-Euromix; tres medidores de pliegues cutáneos; una balanza de control corporal; una caja para cirugías menores; dos magnetoterapia Magnetherp 330; dos bobinas envolventes para equipo de magnetoterapia; dos electroestimuladores Interfer Micra; un sillón podológico; una silla de podólogo; un torno Maverick Indri profesional; y un sillón para cuádriceps.
“Esta es la tercera entrega de este año de elementos muy importantes para el Hospital, con un costo elevado, cumpliendo con cada uno de los pedidos que los sectores del Hospital van realizando, con aparatología nueva, de última generación. Es una semana importante para el Hospital y para Chacabuco, porque jerarquiza la salud pública, con nuestro único prestador como es el Hospital”, destacó Golía, quien resaltó también la reciente llegada de un nuevo tomógrafo a través de la Cooperativa Eléctrica, y anunció también que este jueves se inaugurará el nuevo Centro de Hemodinamia en el Hospital Municipal.
El Intendente Municipal expresó también su agradecimiento a la Fundación del Hospital: “Los recursos que aporta el vecino a través de la Rifa se invierten en el Hospital, se pueden ver los resultados con estas llegadas. Quiero agradecer a la Fundación que siempre contribuye desinteresadamente en todas las gestiones con la salud de Chacabuco”.
Estuvieron presentes en la jornada la Presidenta de la Fundación del Hospital Municipal, Betina Gribaudo; el Secretario General, Gustavo Masci; la Concejal y Vocera Municipal, Karina Geloso; la Directora de Salud, Celeste Trotti; Horacio Spataro, Germán Blaiotta y Belén Callone de la Fundación del Hospital, entre otras autoridades presentes.
Libretas. Por otro lado, Golía participó esta mañana de la entrega de libretas de Medicina del Deporte a jóvenes de diferentes clubes de nuestra ciudad. Acompañado de la Directora de Salud, Dra. Celeste Trotti, la Directora del Departamento, Dra. Mónica Pascuccio; y la Concejal Karina Geloso, el Jefe Comunal expresó “la importancia del trabajo permanente de esta área implementando la medicina preventiva en el deporte.
Hoy podemos entregar esta libreta vinculada a un control cierto y concreto, poniendo en relevancia que los niños y adolescentes que practican un deporte cuenten con un certificado que corrobora que los estudios y las revisaciones médicas realmente se efectivizan”, señaló Golía.
