"Cada vez que llueve la calle se transforma en una laguna"

Queja.
Un vecino se comunicó con Chacabuquero para pedir alguna mejora para el desagüe de una zona de la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Según dijo, en Liniers al 900 cada vez que llueve fuerte la calle se vuelve una laguna.
Ya hubo reclamos previos.
Por otro lado, también compartió fotos con Chacabuquero un vecino de la calle Tonelli.
Quiso mostrar cómo se encuentra el barrio que se encuentra en inmediaciones de la planta de Coca Cola.
