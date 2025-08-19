"¿Dónde están los políticos cuando llueve?"

Nota pedida.
Calle Castelli al 800, unas horas de lluvia y unas tremendas lagunas. A dos cuadras de mi casa, un auto en la cuneta.
Volver a Chacabuquero.
¿Dónde estan los politicos? Vengan ahora a sacarse la fotito que continuamente se sacan.
A la noche no se cómo voy a volver a mi casa, porque además de las lagunas no tenemos luz en la calle.
¿Dónde estan las promesas que se hicieron en epoca de campaña? Ninguna se cumplió.
En la ultima inundación tuve que salir caminando con el agua en la cintura y nunca nadie se acerco para ver si necesitabamos un pan.
Soluciones, por favor. Palabras y fotitos, no.
Firma:
Ivana
