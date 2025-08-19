martes, 19 de agosto de 2025

Robo bajo la lluvia en Chacabuco

 

Madrugada.

Un vecino sufrió un robo esta madrugada en medio de la tormenta.



Le sustrajeron una batería y un bidón de combustible de un camion que dejó estacionado afuera de su casa.

Ocurrió en inmediaciones de Óliden y Entre Ríos.

La situación fue informada a la Policía.

