Robo bajo la lluvia en Chacabuco

Madrugada.
Un vecino sufrió un robo esta madrugada en medio de la tormenta.
Volver a Chacabuquero.
Le sustrajeron una batería y un bidón de combustible de un camion que dejó estacionado afuera de su casa.
Ocurrió en inmediaciones de Óliden y Entre Ríos.
La situación fue informada a la Policía.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- "Cada vez que llueve nos inundamos en esta cuadra de Chacabuco"
- Registro de lluvia de la madrugada en Chacabuco
- Principio de incendio en el acceso a Chacabuco
- Reabren una escuela rural de Chacabuco que estuvo a punto de ser demolida
Todavía se habla de esto:
- Inauguración y sorteo de terrenos en Castilla
- La Alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona ya es color naranja
- Incendio en una vivienda de Chacabuco
- Finde: Duatlón en Chacabuco, jineteada en Junín y expo en Chivilcoy
- "Agradecimiento a un comerciante honesto de Chacabuco"
- Cronograma de la Expo 2025 de la Sociedad Rural de Chacabuco
- Piden estar precavidos ante la posibilidad de una tormenta en Chacabuco
- Ya se dan turnos en los policonsultorios de IOMA en Chacabuco
- Hallazgo en una zanja de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario