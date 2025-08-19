"La Cooperativa Eléctrica de Chacabuco recibió el tomógrafo de última generación"

Comunicado.
La Cooperativa Eléctrica de Chacabuco Ltda. recibió el nuevo y avanzado tomógrafo computado que será instalado en el Hospital Municipal del Carmen. Este equipo de alta tecnología representa un salto cualitativo en la capacidad de diagnóstico por imágenes para toda la comunidad.
Volver a Chacabuquero.
El flamante equipo es un tomógrafo marca Canon, modelo Prime, de 160 cortes, una plataforma de diagnóstico de vanguardia que permitirá realizar estudios de mayor complejidad, con una calidad de imagen superior y, fundamentalmente, con una menor exposición a la radiación para los pacientes.
La adquisición de este equipo es fruto del trabajo conjunto y el compromiso social de la Cooperativa Eléctrica, que continúa colaborando activamente con el Municipio en el fortalecimiento del sistema de salud local. Esta inversión se enmarca en un plan de mejoras integrales que se están llevando a cabo en el Hospital Municipal del Carmen para beneficio de todos los vecinos de Chacabuco.
El nuevo tomógrafo permitirá a los profesionales de la salud obtener imágenes de alta resolución en cuestión de segundos, facilitando diagnósticos más rápidos y precisos en una amplia gama de patologías, desde estudios neurológicos y oncológicos hasta análisis vasculares y de cuerpo completo.
Próximamente se informará a la comunidad sobre la finalización de la instalación y la puesta en funcionamiento del nuevo servicio.
