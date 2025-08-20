miércoles, 20 de agosto de 2025

Accidente en el centro de Chacabuco

 


Esta noche.

Esta noche se registra un accidente de tránsito en la zona céntrica de la ciudad de Chacabuco. 



Participaron en el mismo un auto y una moto. 

Ocurrió en intersección de las calles Pueyrredón y Reconquista. 



El conductor fue trasladado en ambulancia al hospital. Cabe aclarar que subió caminando al móvil de salud. 

Ambos vehículos circulaban en el mismo sentido. 


