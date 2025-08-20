La lluvia inundó la escuela rural recuperada de la demolición en Chacabuco

Tormenta.
La tormenta del martes inundó el predio de la escuela rural que fue salvada de la demolición.
Volver a Chacabuquero.
Una vecina compartió imágenes sobre el impacto que tuvo la torrencial lluvia en la zona y como el establecimiento quedó este miércoles.
Se trata de la Escuela 42 que está ubicada en el kilómetro 226 de la autopista, entre Chacabuco y Junín.
La zona cuenta con un canal de desagüe construído por Vialidad Nacional con motivo de la obra de la Autopista
Según la vecina, falta que se conecte ese desagüe con otro que lleva hasta el Río Salado.
