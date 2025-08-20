miércoles, 20 de agosto de 2025

Comunicado de la Municipalidad de Chacabuco ante el impacto de la tormenta

 

Oficial.

Ante las lluvias registradas en las últimas horas, que superaron los 120 mm en distintas zonas del partido, desde el Municipio de Chacabuco informamos: Varias escuelas rurales se vieron afectadas por acumulación de agua, caminos y accesos. En el día de hoy no pudieron dictar clases algunas escuelas rurales como ocurrió en toda la historia del partido de Chacabuco cada vez que llovió con esta intensidad.



Desde las áreas correspondientes del Municipio se trabaja en tareas de drenaje, asistencia y mantenimiento de caminos, en articulación con Jefatura Distrital y equipos directivos. Lamentamos que algunos sectores elijan utilizar estos episodios con fines políticos. Estamos donde hay que estar: trabajando. Seguimos gestionando en el territorio, acompañando a las instituciones y trabajando para mejorar las condiciones de acceso en las zonas rurales con el compromiso de siempre.  

Firma:

Municipalidad de Chacabuco



