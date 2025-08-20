Comunicado de la Municipalidad de Chacabuco ante el impacto de la tormenta

Oficial.
Ante las lluvias registradas en las últimas horas, que superaron los 120 mm en distintas zonas del partido, desde el Municipio de Chacabuco informamos: Varias escuelas rurales se vieron afectadas por acumulación de agua, caminos y accesos. En el día de hoy no pudieron dictar clases algunas escuelas rurales como ocurrió en toda la historia del partido de Chacabuco cada vez que llovió con esta intensidad.
Volver a Chacabuquero.
Desde las áreas correspondientes del Municipio se trabaja en tareas de drenaje, asistencia y mantenimiento de caminos, en articulación con Jefatura Distrital y equipos directivos. Lamentamos que algunos sectores elijan utilizar estos episodios con fines políticos. Estamos donde hay que estar: trabajando. Seguimos gestionando en el territorio, acompañando a las instituciones y trabajando para mejorar las condiciones de acceso en las zonas rurales con el compromiso de siempre.
Firma:
Municipalidad de Chacabuco
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- "Imposible transitar por esta avenida de Chacabuco"
- El Hospital de Chacabuco recibió insumos adquiridos por la Fundación
- La lluvia inundó la escuela rural recuperada de la demolición en Chacabuco
- Presentan una lista para conducir al Auto Moto Club Chacabuco
- Alerta Meteorológica para Chacabuco: una de cal y una de arena
Todavía se habla de esto:
- Volcaron dos ambulancias en Chivilcoy
- Agradecen ayuda a una familia de Chacabuco
- Registro de lluvia de Chacabuco actualizado
- "¿Dónde están los políticos cuando llueve?"
- Nuevos tomógrafo y totem de Telemedicina en Chacabuco
- "Cada vez que llueve la calle se transforma en una laguna"
- "La Cooperativa Eléctrica de Chacabuco recibió el tomógrafo de última generación"
- "Miles de promesas de campaña, cero soluciones en mí barrio"
- "Cada vez que llueve nos inundamos en esta cuadra de Chacabuco"
- Registro de lluvia de la madrugada en Chacabuco
- Robo bajo la lluvia en Chacabuco
- Principio de incendio en el acceso a Chacabuco
- Reabren una escuela rural de Chacabuco que estuvo a punto de ser demolida
No hay comentarios:
Publicar un comentario