Presentan una lista para conducir al Auto Moto Club Chacabuco

 


Asamblea.

Esta tarde se presentará en sociedad una lista que buscará ponerse al frente del Automoto Club Chacabuco en la asamblea general ordinaria. 



La entidad buscará normalizar su situación este 22 de agosto. 

La lista se llama"Bandera a cuadros" y está encabezada por Jorge Provenzano. Será prestada este miércoles a las 19.00 en la Confitería La Strada.

Integrantes:

Lista N° 1

Bandera a Cuadros


Presidente

Provenzano Jorge R.


Vice-Presidente 1ro.

Soubercases Gerardo H.


Vice-Presidente 2do.

De Francesco Carlos a.


Secretario

Faingold Martinez M.


Pro-Secretario

Chiminelli Felix р.


Secretario de Actas

Marveggio Nadia


Tesorero

Blaiotta Gerardo D.


Pro-Tesoreго

Minguez Luis R.


Vocales Titulares

Marveggio Heriberto

Bressano Andres

Pizio Ruben H.

Dellavalle Bautista a.

Frontera Leonardo M.

Puppio Mauricio G.


Vocales Suplentes

Fanucce Elias D.

Puppio Pablo C.

Dakkache Jorge H.

Venecce Javier R.

Blaiotta Omar a.

Salgado Gerardo M.


Revisores De Cuentas Titulares 

De Titta Horacio a.

Caticha Fernando

Grassis Juan L


Revisor De Cuentas Suplentes

Odella Walter a


