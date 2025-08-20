Presentan una lista para conducir al Auto Moto Club Chacabuco

Asamblea.
Esta tarde se presentará en sociedad una lista que buscará ponerse al frente del Automoto Club Chacabuco en la asamblea general ordinaria.
Volver a Chacabuquero.
La entidad buscará normalizar su situación este 22 de agosto.
La lista se llama"Bandera a cuadros" y está encabezada por Jorge Provenzano. Será prestada este miércoles a las 19.00 en la Confitería La Strada.
Integrantes:
Lista N° 1
Bandera a Cuadros
Presidente
Provenzano Jorge R.
Vice-Presidente 1ro.
Soubercases Gerardo H.
Vice-Presidente 2do.
De Francesco Carlos a.
Secretario
Faingold Martinez M.
Pro-Secretario
Chiminelli Felix р.
Secretario de Actas
Marveggio Nadia
Tesorero
Blaiotta Gerardo D.
Pro-Tesoreго
Minguez Luis R.
Vocales Titulares
Marveggio Heriberto
Bressano Andres
Pizio Ruben H.
Dellavalle Bautista a.
Frontera Leonardo M.
Puppio Mauricio G.
Vocales Suplentes
Fanucce Elias D.
Puppio Pablo C.
Dakkache Jorge H.
Venecce Javier R.
Blaiotta Omar a.
Salgado Gerardo M.
Revisores De Cuentas Titulares
De Titta Horacio a.
Caticha Fernando
Grassis Juan L
Revisor De Cuentas Suplentes
Odella Walter a
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- La lluvia inundó la escuela rural recuperada de la demolición en Chacabuco
- Alerta Meteorológica para Chacabuco: una de cal y una de arena
Todavía se habla de esto:
- Volcaron dos ambulancias en Chivilcoy
- Agradecen ayuda a una familia de Chacabuco
- Registro de lluvia de Chacabuco actualizado
- "¿Dónde están los políticos cuando llueve?"
- Nuevos tomógrafo y totem de Telemedicina en Chacabuco
- "Cada vez que llueve la calle se transforma en una laguna"
- "La Cooperativa Eléctrica de Chacabuco recibió el tomógrafo de última generación"
- "Miles de promesas de campaña, cero soluciones en mí barrio"
- "Cada vez que llueve nos inundamos en esta cuadra de Chacabuco"
- Registro de lluvia de la madrugada en Chacabuco
- Robo bajo la lluvia en Chacabuco
- Principio de incendio en el acceso a Chacabuco
- Reabren una escuela rural de Chacabuco que estuvo a punto de ser demolida
No hay comentarios:
Publicar un comentario