"Felicitaciones Fermín"

Nota pedida.

Desde hace ya más de un mes el jugador que surgió de las divisiones inferiores de Argentino pasando por Gimnasia de Chivilcoy ,en un corto período, fue captado y forma parte del plantel del club de Caballito Ferro Carril Oeste. 



Felicitaciones para Fermín Rojas 

Su esfuerzo, conducta, valores y perseverancia lo llevaron a lograr su sueño..

A seguir luchando por lo que más queres ⚽

Grande Fer 👏 💪


Gustavo Rojas 


