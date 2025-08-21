jueves, 21 de agosto de 2025

Violento choque en el centro de Chacabuco

Esta tarde.

Esta tarde se registró un violento accidente de tránsito en la zona céntrica de la ciudad de chacabuco. 



Participaron un auto y una moto. 

Un joven de alrededor de 15 años que iba en la moto fue trasladado en ambulancia al hospital municipal. 

El rodado de menor porte terminó contra el frente de un edificio. 


