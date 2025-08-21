Inauguración y visita de un funcionario provincial en Chacabuco

Agenda.
Este jueves hay dos actividades oficiales en la agenda del intendente municipal Rubén Darío Golía.
Volver a Chacabuquero.
A las 11:00 se procederá a la inauguración del servicio de Hemodinamia del hospital municipal en Pringles y San Luis.
Posteriormente a las 15:30 el jefe comunal recibirá en el patio de los intendentes del palacio municipal al ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires Martín Marinucci.
Cabe recordar que Marinucci fue el responsable de los ferrocarriles mientras Golía era vicepresidente de la empresa de transporte de pasajeros.
