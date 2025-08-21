Finalmente, se supo quién estará a cargo de las bicicletas municipales en Chacabuco

Y unos cascos de moto.
Esta tarde el ministro de transporte de la provincia de Buenos Aires Martín Marinucci, encabezó un acto en el patio de los intendentes del Palacio municipal.
Volver a Chacabuquero.
Fue recibido por el intendente Rubén Darío Golía.
Marinucci estuvo acompañado por la candidata a senadora provincial Valeria Arata.
Necesito vecinos para entregarles pases multimodales para transporte público. Se trata de personas con algún grado de discapacidad o transplantados.
También la provincia hizo entrega de alrededor de 20 cascos de moto a la subsecretaría de seguridad de la municipalidad para que los distribuyan en el futuro.
Otra situación curiosa fue que las bicicletas que semanas atrás llegaron a Chacabuco junto con el gobernador Axel Kicillof y que ya estaban en poder de la Municipalidad fueron nuevamente entregadas a la Dirección de Deportes para que las utilice en diferentes actividades recreativas y turísticas.
El dato que se aportó de la Dirección de adultos mayores que en una anterior oportunidad recibió bicicletas es que a partir de septiembre se implementará un programa de salidas para personas de la tercera edad dentro de un circuito preestablecido.
Durante el acto el intendente Golia reflotó el tema de dotar de transporte público a la ciudad de Chacabuco.
Marinucci hizo referencia a un programa de transporte que se está implementando en otras localidades pero no brindó mayores detalles.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Violento choque en el centro de Chacabuco
- "Estoy viviendo como los chanchos"
- Fue inaugurado el servicio de Hemodinamia del Hospital de Chacabuco
- Inauguración y visita de un funcionario provincial en Chacabuco
- Accidente: Un auto causó daños en una casa quinta de Chacabuco
- Robo en un barrio de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Nota del Frente de Izquierda
- Policía motorizada en Chacabuco
- Accidente en el centro de Chacabuco
- Comunicado de la Municipalidad de Chacabuco ante el impacto de la tormenta
- "Imposible transitar por esta avenida de Chacabuco"
- El Hospital de Chacabuco recibió insumos adquiridos por la Fundación
- La lluvia inundó la escuela rural recuperada de la demolición en Chacabuco
- Presentan una lista para conducir al Auto Moto Club Chacabuco
- Alerta Meteorológica para Chacabuco: una de cal y una de arena
No hay comentarios:
Publicar un comentario