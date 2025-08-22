Robo en una vivienda de Chacabuco

Esta mañana.
Una vecina puso en conocimiento de la policía que sufrió un robo en su casa.
Volver a Chacabuquero.
La mujer arribó el lugar y encontró el interior revuelto.
Ocurrió esta mañana en inmediaciones de Italia y Güemes
