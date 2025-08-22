viernes, 22 de agosto de 2025

Robo en una vivienda de Chacabuco

 

Esta mañana.

Una vecina puso en conocimiento de la policía que sufrió un robo en su casa. 



La mujer arribó el lugar y encontró el interior revuelto.

Ocurrió esta mañana en inmediaciones de Italia y Güemes 


