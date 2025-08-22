viernes, 22 de agosto de 2025

Ciclista accidentado en la zona céntrica de Chacabuco

 


Esta tarde. 

Esta tarde un ciclista sufrió lesiones en un accidente ocurrido en la zona céntrica de la ciudad. 



Volver a Chacabuquero.

Según comentaron los vecinos que lo asistieron se cayó de la bicicleta luego que esta sufriera una avería mientras estaba circulando. 

Sucedió en inmediaciones de Zapiola y Santa Fe.

El ciclista debió ser trasladado al hospital en ambulancia con una lesión en una mano.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- Video: Recorrida por la sede del Grupo de Apoyo Departamental de la Policía en Chacabuco

- Accidente de tránsito en el mediodía de Chacabuco

- Robo en una vivienda de Chacabuco

- Google actualizó el Street View de Chacabuco y Chacabuquero muestra los cambios en la ciudad

- Alerta por robo en Chacabuco y la zona

- Nueva inauguración en la ciudad de Chacabuco

Todavía se habla de esto: 

- Accidente en el acceso a Chacabuco

- Necrológicas I

- Violento choque en el centro de Chacabuco

- Finalmente, se supo quién estará a cargo de las bicicletas municipales en Chacabuco

- "Estoy viviendo como los chanchos"

- Fue inaugurado el servicio de Hemodinamia del Hospital de Chacabuco

- Inauguración y visita de un funcionario provincial en Chacabuco

- Accidente: Un auto causó daños en una casa quinta de Chacabuco

- Robo en un barrio de Chacabuco



on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)