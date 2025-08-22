viernes, 22 de agosto de 2025

Bono contribución para ayudar a un vecino accidentado en Chacabuco

 


Recaudación de fondos.

La familia de un vecino que sufrió un accidente laboral está vendiendo un bono contribución con 20 premios para recaudar fondos.



El vecino al que se está tratando de ayudar se llama  Juan Pablo Triunfo quien presentó rotura de ligamentos y fracturas en un brazo tras sufrir una caída de altura mientras trabajaba, hace unas semanas.

Se busca cubrir gastos de operación, dado que cuesta varios millones de pesos.

Quién quiera colaborar, que se comunique con los números de teléfono 2352444474 o 2352444596.

Sortea el Sabado 20 de Septiembre 2025 - Lotería Nacional Nocturna

Estos.son los premios:

1º Premio: Lechón + Vino + Coca

2º Premio: Costillas de Cerdo + Ikg de Chorizos

3º Premio: 1 Picada p/4 pers. + Tarta Mantecol

4º Premio: 1 Picada p/4 pers. + Pasta Frola

5º Premio: 2 Docenas de Sandwiches de Miga

6º Premio: 1 Pava Eléctrica

7º Premio: Kit de Natura

8º Premio: Kit Facial + Colonia Masculina

9º Premio: Mantel Eco cuero + 2 repasadores

10º Premio: Juego de Toalla y Toallón + 2 Repasadores

11º Auricular Inalámbrico + Perfume masculino

12º Premio: 1 Pizza + 1 Docena de empanadas

13º Premio: 2 Cámaras para Moto

14º Premio: I Toallón secado rápido + 1 Perfume Femenino

15º Premio: Perfume Femenina + Perfume Masculino

16º Premio: Termo + Mate

17º Premio: Regalo Sorpresa + 2 Budines

18º Premio: Tratamiento Capilar

19º Premio: Keratina

20º Premio: Kit de artículos de limpieza


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

