Bono contribución para ayudar a un vecino accidentado en Chacabuco

Recaudación de fondos.
La familia de un vecino que sufrió un accidente laboral está vendiendo un bono contribución con 20 premios para recaudar fondos.
Volver a Chacabuquero.
El vecino al que se está tratando de ayudar se llama Juan Pablo Triunfo quien presentó rotura de ligamentos y fracturas en un brazo tras sufrir una caída de altura mientras trabajaba, hace unas semanas.
Se busca cubrir gastos de operación, dado que cuesta varios millones de pesos.
Quién quiera colaborar, que se comunique con los números de teléfono 2352444474 o 2352444596.
Sortea el Sabado 20 de Septiembre 2025 - Lotería Nacional Nocturna
Estos.son los premios:
1º Premio: Lechón + Vino + Coca
2º Premio: Costillas de Cerdo + Ikg de Chorizos
3º Premio: 1 Picada p/4 pers. + Tarta Mantecol
4º Premio: 1 Picada p/4 pers. + Pasta Frola
5º Premio: 2 Docenas de Sandwiches de Miga
6º Premio: 1 Pava Eléctrica
7º Premio: Kit de Natura
8º Premio: Kit Facial + Colonia Masculina
9º Premio: Mantel Eco cuero + 2 repasadores
10º Premio: Juego de Toalla y Toallón + 2 Repasadores
11º Auricular Inalámbrico + Perfume masculino
12º Premio: 1 Pizza + 1 Docena de empanadas
13º Premio: 2 Cámaras para Moto
14º Premio: I Toallón secado rápido + 1 Perfume Femenino
15º Premio: Perfume Femenina + Perfume Masculino
16º Premio: Termo + Mate
17º Premio: Regalo Sorpresa + 2 Budines
18º Premio: Tratamiento Capilar
19º Premio: Keratina
20º Premio: Kit de artículos de limpieza
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Accidente en la autopista entre Chacabuco y OHiggins
- Ciclista accidentado en la zona céntrica de Chacabuco
- Video: Recorrida por la sede del Grupo de Apoyo Departamental de la Policía en Chacabuco
- Accidente de tránsito en el mediodía de Chacabuco
- Robo en una vivienda de Chacabuco
- Google actualizó el Street View de Chacabuco y Chacabuquero muestra los cambios en la ciudad
- Alerta por robo en Chacabuco y la zona
- Nueva inauguración en la ciudad de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Accidente en el acceso a Chacabuco
- Violento choque en el centro de Chacabuco
- Finalmente, se supo quién estará a cargo de las bicicletas municipales en Chacabuco
- "Estoy viviendo como los chanchos"
- Fue inaugurado el servicio de Hemodinamia del Hospital de Chacabuco
- Inauguración y visita de un funcionario provincial en Chacabuco
- Accidente: Un auto causó daños en una casa quinta de Chacabuco
- Robo en un barrio de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario